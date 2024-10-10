Семак: «Не вижу спада у «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о спаде результатов своей команды.

«Не вижу никакого спада. Есть определённые моменты, которые надо менять. Будем работать и надеяться, что наш труд будет оценен справедливым результатом», - передает слова российского специалиста «Чемпионат».

После 11 туров чемпионата России «Зенит» набрал 26 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В следующем поединке Премьер-лиги «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с тольяттинским «Акроном». Игра пройдет 18 октября.