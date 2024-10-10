Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему не может играть Караваев

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно состояния защитника Вячеслава Караваева.
«У Караваева есть определённые проблемы, которые не позволяют ему тренироваться. К сожалению, периодически ему требуется отдых, чтобы подлечивать проблемки», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
В текущем сезоне чемпионата России Караваев провел девять поединков, не отметившись голевыми действиями. После 11 туров Премьер-лиги петербургская команда набрала 26 баллов. Подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице.
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