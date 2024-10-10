Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о влиянии травмы Глушенкова

10 Октября 2024 • 11:56 Комментировать
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне. Специалист считает, что команда идёт довольно неплохо. В то же время Семак указал на влияние травм атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Что касается качества игры, то были хорошие и неплохие матчи. Прежде всего это связано с травмой Глушенкова. В начале сезона мы хотели играть иначе, после травмы Максима нам пришлось игру изменить. В любом случае вся борьба ещё впереди», - цитирует Семака «Чемпионат».

После одиннадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. При этом от «Локомотива» и «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на один зачётный балл (26 очков против 27).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Максим Глушенков ещё теги

Новости по матчу

08 Октября
14:08
Митрофанов назвал Дзюбу звездой РПЛ
07 Октября
22:45
«Зенит» всё равно станет чемпионом» — Канчельскис
20:24
Ларин — о новой травме Глушенкова: «Белая полоса сменяется чёрной»
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
16:01
Сёмин — о травме Глушенкова: «Конечно, это потеря для «Зенита»
06 Октября
20:17
Тикнизян объяснил, почему отказал «Зениту»
18:42
«Зенит» может перехватить Рожкова у «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»
Спортивные новости
Тренер высказался о поражении Медведева от Синнера в 1/4 финала турнира в Шанхае Овечкин, Малкин, Панарин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Столичный дивизион Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» Эрика Андреева разгромила Мирру Андрееву на турнире в Ухане Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Октября
12:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался об уходе Коваленко из «Зенита»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой объяснил кричалку «Зенит» - позор российского футбола»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Головин: «Было бы круто пережить эмоции, которые были на чемпионате мира»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил работу тренера «Краснодара» Мусаева в сентябре
12:24 · Россия. Премьер-лига
Ещенко оценил возможный матч сборной России против команды Медиалиги
12:08 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не вижу спада у «Зенита»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему не может играть Караваев
11:56 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о влиянии травмы Глушенкова
11:52 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Локомотив» - сюрприз со знаком плюс»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Радимов объяснил, почему считает Галактионова лучшим тренером РПЛ
11:45 · Россия. Премьер-лига
Семак анонсировал зимние трансферы «Зенита»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, когда ему нужно вернуться в «Зенит»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о подготовке к матчу с «Войводиной»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Головин высказался о Карпине
11:25 · Россия. Премьер-лига
Ерохин оценил следующего соперника «Зенита»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Назван тренер месяца в РПЛ - это не Станкович и Семак
11:04 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не стану скрывать, что это были сложные дни»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Магкеев ответил на вопрос о своей травме
10:50 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко ответил на вопрос о цели в «Пари НН»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич назвал лучшего тренера в своей карьере
10:23 · Россия. Премьер-лига
Григорян категорично оценил шансы «Спартака» на чемпионство
10:16 · Россия. Премьер-лига
Маслов оценил назначение Ганчаренко в «Пари НН»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко провёл первую тренировку в «Пари НН»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на выступление «Крыльев Советов» в РПЛ
09:23 · Россия. Премьер-лига
Головин восхитился игрой 36-летнего Дзюбы
Все новости