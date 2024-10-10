Семак высказался о влиянии травмы Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне. Специалист считает, что команда идёт довольно неплохо. В то же время Семак указал на влияние травм атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Что касается качества игры, то были хорошие и неплохие матчи. Прежде всего это связано с травмой Глушенкова. В начале сезона мы хотели играть иначе, после травмы Максима нам пришлось игру изменить. В любом случае вся борьба ещё впереди», - цитирует Семака «Чемпионат».

После одиннадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. При этом от «Локомотива» и «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на один зачётный балл (26 очков против 27).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.