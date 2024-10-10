Семак: «Локомотив» - сюрприз со знаком плюс»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о результатах московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Локомотив» - сюрприз со знаком плюс. Команда много забивает и использует качества своих игроков. Молодцы, нечего добавить», - цитирует специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 очков после 11 туров. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ московская команда на выезде померяется силами с подмосковными «Химками».