Радимов объяснил, почему считает Галактионова лучшим тренером РПЛ

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему считает наставника московского «Локомотива» Михаила Галактионова лучшим в сентябре.

«Его команда очень здорово провела месяц. Когда надо, команда действует в позиционной атаке, вскрывает оборону соперника - со слабыми играет так, как и должен смотреться лидер», - приводит слова эксперта пресс-служба Премьер-лиги.

После 11 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Галактионова уступают лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. Следующий поединок в чемпионате «Локомотив» проведет против подмосковных «Химок» на выезде.