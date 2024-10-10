Семак анонсировал зимние трансферы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что хочет увидеть новичков в зимнее трансферное окно. По словам специалиста, он уже донёс свои мысли на этот счёт руководителям питерского клуба.

«Сейчас будем готовиться к зимнему окну. Этот процесс безостановочный и необратимый. Всё время нужно вносить коррективы. Мы понимали и понимаем, какие у нас есть вопросы. Донесли их до руководства. Будем работать и смотреть», - цитирует Семака «Чемпионат».

После одиннадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От «Краснодара» и «Локомотива» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на один зачётный балл (26 против 27).

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в пятницу, 18 октября, - против «Акрона».