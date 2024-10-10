Мостовой рассказал, когда ему нужно вернуться в «Зенит»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в беседе с журналистами поведал о своих планах после тренировочного сбора национальной команды России.
«Выходных не будет. В пятницу в 10 утра надо быть на тренировке «Зенита». У нас на 12 сентября запланирована товарищеская игра», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что 12 сентября петербургский клуб сыграет контрольную встречу против сербской «Войводины».
В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» с 26 очками занимает третье место. Следующий матч в РПЛ питерцы проведут с «Акроном».
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