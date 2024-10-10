Семак рассказал о подготовке к матчу с «Войводиной»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по предстоящему матчу с сербской «Войводиной». Поединок запланирован на субботу, 12 октября.

«Подготовка к матчу проходит как обычно. Несколько дней отдохнули, но собрались и готовимся к матчу. Думаю, большинство сыграет по 45 минут», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Поединок состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

В данный момент Российская премьер-лига находится на паузе из-за матчей национальных сборных. После 11 туров чемпионата страны «сине-бело-голубые» набрали 26 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.