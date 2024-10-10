Головин высказался о Карпине

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о тренере национальной команды Валерии Карпине. По словам Головина, он не замечает у специалиста выгорания.

«Честно говоря, не заметил никакого выгорания у Валерия Георгиевича. Наверное, если кто-то ссылается, они, может, как-то следят, отслеживают это. Тем более, мы не так уж часто видимся в сборной, все равно это не как в клубе, где каждый день следят за интервью и так далее», - цитирует Головина Odds.ru.

Как известно, с понедельника сборная России проводит сбор. Он не включает в себя товарищеских матчей, поскольку Российский футбольный союз не смог договориться с кем-либо из соперников. Ближайшие товарищеские игры сборной России пройдут уже в следующем месяце – в ноябре.

Напомним, что сборная России в условиях санкций может проводить лишь товарищеские игры.