Ерохин оценил следующего соперника «Зенита»

Российский хавбек Александр Ерохин, который выступает за петербургский «Зенит», поделился ожиданиями от предстоящего спарринга с «Войводиной».

«Войводина» - одна из ведущих команд Сербии. Матч будет полезен и для нас, и для них. Хотим, чтобы эта игра была интересна для наших болельщиков», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Товарищеская встреча между «Зенитом» и «Войводиной» пройдет в грядущий уик-энд. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В чемпионате России подопечные Сергея Семака с 26 очками занимают третье место в таблице.