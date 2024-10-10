Назван тренер месяца в РПЛ - это не Станкович и Семак

Подошло к завершению голосование за лучшего тренера РПЛ по итогам сентября. Как информирует пресс-служба турнира, индивидуальную награду получил наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.

В минувшем месяце «быки» под руководством Мусаева одержали три победы в трех встречах. Благодаря последним результатам команда захватила лидерство в турнирной таблице, сместив петербургский «Зенит».

После 11 туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 27 баллов. В следующем матче чемпионата России подопечные Мусаева на выезде померяются силами с московским «Спартаком». Встреча пройдет 19 октября на стадионе «Лукойл Арена». Начало запланировано в 16:30 мск.