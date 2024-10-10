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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лучшие бомбардиры и ассистенты последних пяти сезонов чемпионата России

10 Октября 2024 • 11:11 Комментировать

Борьба за звание лучшего бомбардира обычно входит в фазу наибольшего интереса, когда клубы уже распределись по местам. Да и зачастую главный голеадор чемпионата известен заранее и имеет большой отрыв. В текущем сезоне в спор за наибольшее количество забитых мячей устремился юный талант московского «Локомотива» Алексей Батраков, который к исходу трети чемпионата забил 7 голов и выполнил шесть голевых передач. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как сложились карьеры лучших бомбардиров и ассистентов последних пяти сезонов чемпионата России.  

Дзюба в игре

Единственным, кто дважды становился лучшим бомбардиром за последние пять сезонов, стал Артём Дзюба. 36-летний форвард – обладатель ещё одного уникального достижения. В сезоне-2019/2020 он стал ещё и лучшим ассистентом, что выглядело на тот момент весьма логично. Связка Азмун – Дзюба наводила ужас на защитников соперника пять лет назад. В сезоне-2021/2022 Артём снова стал лучшим голеадором. Правда, только в составе «Зенита», а в РПЛ расположился в пятёрке лучших. Вероятно, Артём смог бы стать лучшим и в следующем сезоне, но решился на европейский виток своей карьеры. Игра в «Адана Демирспор» не пошла, и транзитом через «Локомотив» Дзюба оказался в Тольятти, где решает уже задачи установления рекорда чемпионата России по количеству голов. На вершине списка бомбардиров одного из главных бомбардиров нашей страны мы вряд ли увидим.

Яркая вспышка

Самая яркая вспышка пяти последних сезонов – это конечно же Гамид Агаларов. Форвард «Уфы» умудрился забить в сезоне-2021/2022 более половины голов своей команды (19 мячей из общих 29). Но это не спасло команду из столицы Башкортостана от вылета из РПЛ по итогам переходных матчей. Сам же Агаларов остался в элите российского футбола в составе «Ахмата», но за три неполных сезона в Грозном забил всего 6 мячей. Любопытно, что вообще за всю свою карьеру в Первой лиге и РПЛ Гамид Агаларов забил 36 голов, больше половины из которых пришлось на невероятный для него сезон-2021/2022, в котором форвард даже получал вызов в национальную сборную России, но официальными матчами в её составе не отметился.

Куда без «Зенита»

В остальном последние пять сезонов не удивили. Два последних розыгрыша РПЛ заканчивались победой «Зенита», и неизменно представитель именно этой команды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В сезоне-2022/2023 им стал Малком (23 забитых мяча), который впоследствии обогатил питерский клуб на 60 млн евро. Бразилец с российским паспортом продолжает демонстрировать свои бомбардирские качества в саудовском «Аль-Хиляле».

Свой лучший результат в прошлом сезоне продемонстрировал Матео Кассьерра, который впервые за свою карьеру перебрался за отметку в 20 забитых мячей. В текущем сезоне колумбийский форвард «Зенита» пока что находится в тени, отличившись лишь 4 раза в 11 матчах. Отметим, что Кассьерра перешёл в питерский клуб после того, как неплохо проявил себя в «Сочи». Аналогично «Зенит» поступил и с лучшим ассистентом прошлого сезона Максимом Глушенковым, который отдал 16 голевых передач в составе «Локомотива», а сегодня возглавляет гонку бомбардиров вместе с новым талантом железнодорожников Алексеем Батраковым, имея по семь голов в активе.

В последние пять сезонов в чемпионате России прослеживается чёткая тенденция. Лишь раз лучший бомбардир смог повторить своё достижение. Для сравнения, в Бундеслиге Роберт Левандовски на протяжении пяти сезонов, с 2017/2018 по 2021/2023, становился лучшим из лучших. Видимо, нашим игрокам не хватает мотивации. Заявив о себе, они получают лучший контракт, оказываются в лучшем клубе, чем прежде, и теряют мотивацию. Максим Глушенков может прервать эту традицию и из разряда ассистентов перейти в разряд бомбардиров. Но и он после яркого старта и семи голов в четырёх стартовых турах «зачехлил пушку». Остаётся надеяться, что временно. 

Лучшие бомбардиры и ассистенты последних пяти сезонов чемпионата России

 

Сезон
Бомбардир
Ассистент
2019/2020

Сердар Азмун («Зенит»)

17 голов (1 с пенальти)

 

Артём Дзюба («Зенит»)

17 голов (7 с пенальти)

 Артём Дзюба («Зенит») – 12 пасов
2020/2021

Артём Дзюба («Зенит»)

20 голов (3 с пенальти)

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Дуглас дос Сантос («Зенит»)

по 7 пасов

2021/2022

Гамид Агаларов («Уфа»)

19 голов (6 с пенальти)

Себастиан Шиманьски («Динамо»),

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

по 8 пасов

2022/2023

Малком («Зенит»)

23 гола (2 с пенальти)

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

12 пасов

2023/2023

Матео Кассьерра («Зенит»)

21 гол

Максим Глушенков («Локомотив»)

16 пасов

 

Лучшие бомбардиры и ассистенты чемпионата России 2024/25

Константин ЛИЦИН

 


 
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России 2024/25?
Алексей Батраков Максим Глушенков Джон Кордоба Мирлинд Даку Манфред Угальде Эсекьель Барко Дмитрий Воробьёв Эдуард Сперцян Тамерлан Мусаев Любой другой
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