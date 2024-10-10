Ганчаренко: «Не стану скрывать, что это были сложные дни»

Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко ответил на вопрос, были ли ему легко принять решение о получении работы в нижегородском клубе.

«Не стану скрывать, что это были сложные дни, так как нам нужно было согласовать много разных нюансов. Думаю, все рады, что мы обо всём договорились, и наши переговоры благополучно завершились», - слова Ганчаренко приведены на сайте «Пари НН».

В одиннадцати прошедших турах Премьер-лиги под руководством Саши Илича «Пари НН» набрал 11 очков (три победы, две ничьи, шесть поражений). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

Напомним, что с Иличем «Пари НН» попрощался после гостевой ничьей с «Акроном» со счётом 2:2.