Магкеев ответил на вопрос о своей травме

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев дал комментарий относительно своего физического состояния.

«Окончательно ли преодолел последствия травм? Слава Богу, преодолел. Не хочу, конечно, каркать. Но надеюсь, что да», - приводятся слова футболиста на страницах «Известий».

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник поучаствовал в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.

25-летний защитник присоединился к нижегородскому клубу минувшим летом. Трудовое соглашение Станислава рассчитано до конца июня 2025 года.

По итогам 11 туров РПЛ «Пари НН» с 11 очками занимает 12-е место в таблице.