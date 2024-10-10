Ганчаренко ответил на вопрос о цели в «Пари НН»

Новоиспечённый главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко ответил на вопрос, какие задачи перед ним были поставлены.

«Нужно сделать всё, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Понятно, что также надо кое-что видоизменить в игре. Нужно стараться побеждать и стараться, чтобы футболисты развивались», - слова Ганчаренко приведены на сайте «Пари НН».

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, «Пари НН» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда смогла набрать 11 очков (три победы, две ничьи, шесть поражений).

Следующий матч «Пари НН» проведёт 19 октября – против «Ростова».