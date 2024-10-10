Игнашевич назвал лучшего тренера в своей карьере

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА, а ныне тренер Сергей Игнашевич назвал лучшего наставника в своей игровой карьере.

«Газзаев – номер один. Но не хочу обидеть остальных», - высказался Игнашевич на ютуб-канале Smol Talk.

Ранее в прессе сообщалось, что Игнашевич может занять пост главного тренера самарских «Крыльев Советов». Однако было принято решение оставить Игоря Осинькина в команде до завершения сезона-2024/2025.

Последним местом работы Игнашевича была калининградская «Балтика». Он покинул клуб после вылета в первый дивизион.