Григорян категорично оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Футбольный специалист Александр Григорян оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство? Никаких!» - передает слова наставника «РБ Спорт».

Напомним, что после 11 проведенных туров подопечные Деяна Станковича набрали 19 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на своем поле встретится с «Краснодаром». Матч пройдет на «Лукойл Арене» 19 октября.