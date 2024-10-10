Маслов оценил назначение Ганчаренко в «Пари НН»

Футбольный функционер Денис Маслов высказался касательно назначения Виктора Ганчаренко на пост рулевого «Пари НН».

«Отличный тренер. Он обладает всеми нужными навыками, тренировать он точно умеет. Самое главное, чтобы у Гончаренко был драйв», - передает слова Маслова Metaratings.ru.

Напомним, что о назначении Ганчаренко было объявлено в среду, 9 октября.

По итогам 11 туров нижегородская команда набрала 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России подопечные Ганчаренко на домашнем стадионе померяются силами с «Ростовом». Игра состоится 19 октября.