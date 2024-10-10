Ганчаренко провёл первую тренировку в «Пари НН»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко, возглавивший накануне «Пари НН», провел первую тренировку в нижегородском коллективе. Об этом информирует пресс-служба клуба Российской премьер-лиги.

Предыдущим клубом Ганчаренко в чемпионате России был екатеринбургский «Урал». До этого он также поработал в московском ЦСКА.

После 11 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 11 баллов. Команда располагается на 12-й строчке в таблице. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Ганчаренко встретятся с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 19 октября.