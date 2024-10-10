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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов сделал прогноз на выступление «Крыльев Советов» в РПЛ

10 Октября 2024 • 09:46 Комментировать

Экс-футболист столичного «Спартака» Егор Титов поделился мнением о выступлении самарских «Крыльев Советов» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У меня вызывает только уважение то, как себя ведёт Игорь Осинькин. У меня нет никаких сомнений, что Самара будет намного выше, чем она находится сегодня», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России «Крылья Советов» на выезде противостояли московскому «Локомотиву». Самарская команда потерпела поражение со счетом 0:1. Ранее было объявлено, что Осинькин будет тренировать «Крылья» до завершения текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Егор Титов
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