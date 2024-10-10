Головин восхитился игрой 36-летнего Дзюбы

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился мнением об уровне игры нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.
«Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдёт себе команду», - приводятся слова Александра на страницах «Чемпионата».
Дзюба перешел в тольяттинскую команду в период летнего трансферного окна. Он подписал трудовое соглашение до конца текущего сезона.
В нынешнем розыгрыше РПЛ центрфорвард провел четыре встречи. Артём отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
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