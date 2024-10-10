Шикунов считает, что Карпину не грозит отставка

Экс спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов высказался касательно будущего наставника «жёлто-синих» Валерия Карпина.
«Не могу за руководителей говорить. Карпин их устраивает. Они больше пяти лет работают. «Ростов» идет в середине, значит других задач нет. Может, возможностей нет», - приводит слова функционера «Спорт день за днём».
В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на выезде встречался со столичным «Спартаком». Подопечные Карпина потерпели поражение со счетом 0:3.
После этого матча «Ростов» с 12 баллами располагается на девятой позиции в турнирной таблице. В следующем поединке РПЛ команда Карпина встретится с «Пари НН» на выезде.
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