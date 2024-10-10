Григорян объяснил победу ЦСКА над «Динамо»

Известный футбольный тренер Александр Григорян поделился мыслями о недавнем московском дерби между «Динамо» и ЦСКА. Встреча прошла в 11-м туре Премьер-лиги и завершилась поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.

«ЦСКА очень эффективен в атакующих действиях. Плюс обладает самым топовым набором центральных защитников. Это даёт надёжность в обороне», - поделился мыслями специалист на ютуб-канале Геннадия Орлова.

После этой победы «армейцы» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Динамо», то команда Марцела Лички с аналогичным количеством очков располагается на пятой позиции.