Генич рассказал, за какую команду будет болеть в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что будет поддерживать «Пари НН» после прихода в команду белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

«Прекрасно! Поболею за НН и Виктора Михайловича», - гласит сообщение Генича в социальных сетях.

Напомним, что о назначении Ганчаренко на пост главного тренера нижегородского коллектива было объявлено 9 октября. Предыдущим клубом специалиста был екатеринбургский «Урал». Он тренировал эту команду с 2022 по 2024 год.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Пари НН» набрал 11 очков. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.