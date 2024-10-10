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Генич рассказал, за какую команду будет болеть в РПЛ

10 Октября 2024 • 08:07 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что будет поддерживать «Пари НН» после прихода в команду белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

«Прекрасно! Поболею за НН и Виктора Михайловича», - гласит сообщение Генича в социальных сетях.

Напомним, что о назначении Ганчаренко на пост главного тренера нижегородского коллектива было объявлено 9 октября. Предыдущим клубом специалиста был екатеринбургский «Урал». Он тренировал эту команду с 2022 по 2024 год.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Пари НН» набрал 11 очков. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Генич Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги
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