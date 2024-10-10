Григорян объяснил, почему «Ростов» крупно проиграл «Спартаку»

В рамках 11-го тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле крупно победил «Ростов» со счетом 3:0. Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Григорян.

«Три гола «Ростов» привёз себе сам. Наиглупейшие голы. Убери эти три эпизода и посмотри просто игру, и видно, что равенство между командами», - высказался специалист на ютуб-канале Геннадия Орлова.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Что касается подопечных Валерия Карпина, то «жёлто-синие» с 12 очками располагаются на девятой позиции. В следующем туре москвичи сыграют с «Краснодаром», а «Ростову» будет противостоять «Пари НН».