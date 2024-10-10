Стрепетов: «Осинькин не зря входил в «топ» наших лучших тренеров»

Российский футбольный тренер Алексей Стрепетов высказался о работе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Удивлен, что Осинькина хотели снять. Каждый год создает новую команду. Виден его стиль. Осинькин не зря входил в «топ» наших лучших тренеров», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Ранее было принято решение, что Осинькин продолжит тренировать самарскую команду до завершения нынешнего сезона.

После 11 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 11 баллов и находятся на десятом месте в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги команда померяется силами с «Оренбургом».