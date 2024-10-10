Московские клубы отказались от парагвайского нападающего Арсе

29-летний форвард сборной Парагвая Алекс Арсе мог продолжить карьеру в российском чемпионате.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, кандидатура нападающего была предложена на рассмотрение клубам РПЛ. Речь идет о ЦСКА и «Спартаке». Сумма потенциальной сделки оценивалась в шесть миллионов евро. Однако российские клубы смутил возраст потенциального новичка.

Алекс защищает цвета «ЛДУ Кито» с февраля нынешнего года. Нападающий поучаствовал в 37 поединках, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В РПЛ первое место занимает «Краснодар», вторым идет «Локомотив», а третьим – «Зенит».