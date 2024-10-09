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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа признался, что очень скучает по России

09 Октября 2024 • 22:15 Комментировать

Бывший эквадорский легионер Российской премьер-лиги Кристиан Нобоа признался, что очень скучает по России.

«Конечно, я скучаю по России. Скучаю очень сильно. Мне не хватает моих детей. Они остались в России с мамой. У них там школа», - говорит Нобоа для «Чемпионата».

Напомним, что Нобоа завершил 2023 год в «Сочи», а после вернулся в родной Эквадор в «Эмелек». В апреле 2025 года Нобоа исполнится 40 лет.

В Россию Кристиан впервые приехал в 2007 году. С тех пор он лишь с одним перерывом стабильно выступал за российские клубы – «Рубин», московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и, конечно же, «Сочи».

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Кристиан Нобоа
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