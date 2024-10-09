Булыкин оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «железнодорожников» в чемпионате России.

По мнению эксперта, при грамотном подходе руководства, тренера и игроков «Локомотив» сможет вести борьбу за медали.

— А могут даже побороться за чемпионство, — приводит слова Булыкина «ВсеПроСпорт».

После 11 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков. Стоит сказать, что у лидирующего «Краснодара» такое же количество баллов.

В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся на выезде с «Химками».