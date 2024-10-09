Бывший нападающий «Терека» (сейчас «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о приходе главным тренером в «Оренбург» Владимира Слишковича.

- Я изначально довольно скептически относился к назначениям иностранных специалистов в российские клубы. Особенно ноунеймов, которые особо ещё ничего в футболе не добились, не заявили о себе как специалисты. Но не в этом случае. Смотреть на футбол, который показывают некоторые команды чемпионата, особенно из второй восьмёрки, честно говоря, одно разочарование. Выходят на поле в основном с задачей не пропустить и не дать сыграть сопернику, сами показывают довольно скучную и мрачную игру, которая неинтересна ни болельщикам, ни специалистам. Для борьбы, для единоборств есть отдельный вид спорта – регби. Хотелось бы видеть в Премьер-лиге более увлекательный, зрелищный, атакующий футбол. Надеюсь, Слишкович будет ставить «Оренбургу» именно такую игру, – сказал Лахиялов.

Слишкович официально дебютирует у руля «Оренбурга» 20 октября в матче против «Крыльев Советов».