Койта: Пьянич станет легендой ЦСКА

Форвард столичного ЦСКА Секу Койта высказался о приходе в клуб экс-полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.

«Станет ли Пьянич легендой ЦСКА? Да, Миралем везде был легендой. В любом клубе, где он играл», — приводит слова Койта «Спорт-Экспресс».

Койта признался, что все футболисты ЦСКА счастливы приходу Пьянича.

В составе «красно-синих» 34-летний боснийский хавбек принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 20 зачетных баллов.