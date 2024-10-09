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Койта: Пьянич станет легендой ЦСКА

09 Октября 2024 • 21:12 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
19.10 19:00

Форвард столичного ЦСКА Секу Койта высказался о приходе в клуб экс-полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.

«Станет ли Пьянич легендой ЦСКА? Да, Миралем везде был легендой. В любом клубе, где он играл», — приводит слова Койта «Спорт-Экспресс».

Койта признался, что все футболисты ЦСКА счастливы приходу Пьянича.

В составе «красно-синих» 34-летний боснийский хавбек принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 20 зачетных баллов.

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