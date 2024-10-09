Мостовой – о назначении Ганчаренко: «Тут бесполезно что-то говорить»

Бывший российский футболист Александр Мостовой неоднозначно отреагировал на приход в «Пари НН» нового главного тренера, Виктора Ганчаренко.

«Все уже запутались в этих перестановках в клубе, сложно ответить, сможет ли Ганчаренко исправить ситуацию. Говорить что-то бесполезно. После назначения Илича многие кричали, что это здорово, но до его прихода уволили хорошего тренера Юрана. Бег по кругу, смысла говорить нет, лучше ли будет», - говорит Мостовой с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Ганчаренко сменил на посту Сашу Илича. Без работы белорусский специалист был несколько месяцев после ухода с поста главного тренера вылетевшего из РПЛ «Урала».