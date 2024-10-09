Пономарёв не верит в Ганчаренко

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на назначение Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Пари НН».

По мнению эксперта, кто-то порекомендовал Ганчаренко нижегородцам, но во время его работы в ЦСКА каких-то запредельных результатов не было.

— Конечно, тот факт, что ранее ему посчастливилось работать в ЦСКА, делает ему хорошую рекламу и дает карт‑бланш, но я в Ганчаренко не верю, — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 47-летний Ганчаренко подписал двухлетний контракт с «Пари НН».

После 11 туров нижегородцы идут на 12-й позиции в чемпионате России. На счету команды 11 зачетных баллов.