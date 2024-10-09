Пименов: «Крылья» Осинькина из года в год играют в красивый футбол»

Бывший российский форвард и эксперт Руслан Пименов оценил новости о том, что Игорь Осинькин остаётся у руля самарского клуба.

«Однозначно он должен был остаться в «Крыльях». Из года в год его команда играет в красивый футбол, у них есть свой стиль. Главное — игроки прибавляют каждый год, попадают в сборную России», - говорит Пименов для «РБ Спорт».

Напомним, что возглавляет Осинькин «Крылья» с 2020 года. В прошлом сезоне его клуб долго держался на верхней строчке турнирной таблицы, но финишировал девятым.

В текущем сезоне «Крылья» под руководством Осинькина идут на 10-м месте с 11 баллами.