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Пименов: «Крылья» Осинькина из года в год играют в красивый футбол»

09 Октября 2024 • 20:35 Комментировать

Бывший российский форвард и эксперт Руслан Пименов оценил новости о том, что Игорь Осинькин остаётся у руля самарского клуба.

«Однозначно он должен был остаться в «Крыльях». Из года в год его команда играет в красивый футбол, у них есть свой стиль. Главное — игроки прибавляют каждый год, попадают в сборную России», - говорит Пименов для «РБ Спорт».

Напомним, что возглавляет Осинькин «Крылья» с 2020 года. В прошлом сезоне его клуб долго держался на верхней строчке турнирной таблицы, но финишировал девятым.

В текущем сезоне «Крылья» под руководством Осинькина идут на 10-м месте с 11 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Руслан Пименов Игорь Осинькин ещё теги
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