Булыкин: «Надеемся, что Ганчаренко стабилизирует ситуацию в «Пари НН»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о назначении Виктора Ганчаренко новым наставником «Пари НН».

Эксперт не знает, сможет ли Ганчаренко помочь нижегородцам, ведь в клубе принимают много нефутбольных решений.

— Надеемся, что Ганчаренко стабилизирует ситуацию, а мы увидим хорошую команду, которая будет радовать болельщиков хорошей игрой и результатами, — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Ранее пресс-служба нижегородцев объявила о назначении Ганчаренко новым наставником «Пари НН». 47-летний тренер подписал двухлетний трудовой договор с клубом.

По итогам 11 сыгранных туров «Пари НН» находится на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке нижегородцев 11 зачетных баллов.