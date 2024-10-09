Батак считает, что Иличу не дали доработать в «Пари НН»

Бывший футболист Радослав Батак высказался об уходе из «Пари НН» Саши Илича. Сербский тренер покинул «горожан» по итогу прошедшего недавно тура Премьер-лиги.

«Я следил за ситуацией. Илича очень рано уволили. «Нижний» показывал неплохие результаты при нем. Можно создать за шесть месяцев? Тренер не может за полгода целиком изменить команду. Ему надо было дать время», - говорит Батак для Metaratings.

Напомним, что при Иличе «горожане» разместились на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ с 11 очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь четыре очка.

В среду «Пари НН» официально объявил имя нового главного тренера, им стал известный белорусский специалист.