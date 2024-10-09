Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш, находящийся в аренде в ЛАСКе, может окончательно покинуть «красно-белых».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 23-летний Тавареш очень тяжело набирает форму в австрийском клубе после травмы крестообразных связок колена. По нашей информации, с большой долей вероятности «Спартак» расстанется с португальцем в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Тавареш появился на поле только в двух играх во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.