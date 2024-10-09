«Ганчаренко в состоянии дать «Пари НН» новый импульс» — Сёмин

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Пари НН».

Сёмин заявил, что Ганчаренко является опытным тренером, который был в разных ситуациях, с которыми успешно справлялся.

— Это хорошая кандидатура для «Пари НН». Он в состоянии дать нижегородцам новый импульс, — приводит слова Сёмина Metaratings.

На посту главного тренера «Пари НН» 47-летний Ганчаренко сменил Сашу Илича, подписав с нижегородским клубом двухлетнее соглашение.

После 11 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 11 набранных очков.

Дебютный матч для Ганчаренко у руля «Пари НН» состоится 19 октября против «Ростова».