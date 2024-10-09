Головин рассказал, какие команды из топ-лиг им интересовались

Лидер «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, какие футбольные клубы из топовых европейских лиг интересовались им в последние годы.

«Предложения как такового не было, я сам ни от чего не отказывался. Если говорить про интерес, то он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ», - сказал Головин для Metaratings.

Напомним, что Головин в «Монако» вот уже седьмой год. Недавно он подписал новый длительный контракт с монегасками, рассчитанный до лета 2029 года.

Головин проводит текущий октябрьский тренировочный сбор в рядах национальной команд России.

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