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«Коммент.Шоу» ещё одного эксперта потерял»: Генич отреагировал на назначение Ганчаренко в «Пари НН»

09 Октября 2024 • 19:08 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
19.10 14:00

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о назначении Виктора Ганчаренко новым главным тренером «Пари НН».

«Вот «Коммент.Шоу» еще одного эксперта потерял. Удачи, Михалыч!

Кто следующий? Может и меня куда пригласят, а?» – написал Генич на своей странице в социальной сети.

9 октября «Пари НН» официально объявил о назначении Ганчаренко на должность наставника команды.

Стоит сказать, что в последнее время 47-летний тренер регулярно появлялся в эфирах «Коммент.Шоу». То же самое касается и Владимира Слишковича, который накануне стал новым рулевым «Оренбурга».

После 11 туров «Пари НН» идет на 12-й позиции в чемпионате России, набрав 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Генич Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги

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