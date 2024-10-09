«Коммент.Шоу» ещё одного эксперта потерял»: Генич отреагировал на назначение Ганчаренко в «Пари НН»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о назначении Виктора Ганчаренко новым главным тренером «Пари НН».

«Вот «Коммент.Шоу» еще одного эксперта потерял. Удачи, Михалыч!

Кто следующий? Может и меня куда пригласят, а?» – написал Генич на своей странице в социальной сети.

9 октября «Пари НН» официально объявил о назначении Ганчаренко на должность наставника команды.

Стоит сказать, что в последнее время 47-летний тренер регулярно появлялся в эфирах «Коммент.Шоу». То же самое касается и Владимира Слишковича, который накануне стал новым рулевым «Оренбурга».

После 11 туров «Пари НН» идет на 12-й позиции в чемпионате России, набрав 11 очков.