Заварзин: «Пари НН» не поможет и Фергюсон в лучшие годы»

Бывший топ-менеджер московских «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о новом главном тренере нижегородского «Пари НН» Викторе Ганчаренко. Белорусский специалист официально стал наставником «горожан» в эту среду.

«Пари НН» не помог бы и Алекс Фергюсон в лучшие годы. Как я понимаю, в клубе всё идёт от головы, от руководителей. Илич в последних двух матчах берет четыре очка, но его снимают должности. Почему? Есть логика?», - делится Заварзин для телеканала «Матч ТВ».

Последним местом работы Ганчаренко до переезда в Нижний Новгород был екатеринбургский «Урал». При Ганчаренко в прошлом сезоне уральцы вылетели из РПЛ.