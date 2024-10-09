Ганчаренко провёл первую тренировку у руля «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко уже провёл первую тренировку у руля команды.

«Виктор Михайлович провел первую тренировку во главе нашей команды. Она завершилась только что», - докладывает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на клубную пресс-службу.

Напомним, что официально «горожане» сообщили имя преемника Саши Илича на тренерском мостике вечером 9 октября.

В турнирной таблице РПЛ нижегородцы идут на 12-м месте таблицы с 11 набранными баллами.

Прошлым местом работы Ганчаренко был екатеринбургский «Урал», с ним тренер в прошлом сезоне вылетел из РПЛ впервые за 11 последних лет.