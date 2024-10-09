Хавбек «Ростова» Глебов хочет в Европу

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, есть ли ему ещё куда стремиться.

— Наверное, Европа. И хотелось сыграть побольше официальных матчей за сборную, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

В футболке национальной команды Глебов принял участие в 12 играх, но голевыми действиями отметиться не смог.

Действующий контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет восемь миллионов евро.