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Махачкалинское «Динамо» потеряло игрока на срок до восьми месяцев официально

09 Октября 2024 • 18:38 Комментировать

Махачкалинское «Динамо» официально сообщило об успешной операции Александра Сандрачука. Футболист ранее получил травму крестообразных связок колена.

«Александра Сандрачука успешно прооперировали в клинике им. Пирогова в Санкт‑Петербурге. Впереди три недели на костылях и длительная реабилитация продолжительностью до восьми месяцев», - гласит сообщение пресс-службы «Динамо».

Напомним, что динамовцы Махачкалы в текущем сезоне РПЛ держатся в середине турнирной таблицы. Коллектив имеет в своём активе 11 очков и 11-е место таблицы, отрыв от зоны вылета составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Александр Сандрачук
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