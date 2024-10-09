Махачкалинское «Динамо» официально сообщило об успешной операции Александра Сандрачука. Футболист ранее получил травму крестообразных связок колена.

«Александра Сандрачука успешно прооперировали в клинике им. Пирогова в Санкт‑Петербурге. Впереди три недели на костылях и длительная реабилитация продолжительностью до восьми месяцев», - гласит сообщение пресс-службы «Динамо».

Напомним, что динамовцы Махачкалы в текущем сезоне РПЛ держатся в середине турнирной таблицы. Коллектив имеет в своём активе 11 очков и 11-е место таблицы, отрыв от зоны вылета составляет четыре балла.