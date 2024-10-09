Колосков оценил решение «Крыльев Советов» оставить Осинькина

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

Колосков заявил, что считает Осинькина хорошим тренером, ведь при нем «Крылья» стали одной из самых играющих команд в РПЛ, несмотря на регулярную потерю ключевых игроков.

«Решение оставить Осинькина – верное? Конечно, правильное. Хорошо, что руководитель области правильно разобрался в ситуации, послушал футболистов», — приводит слова Колоскова Metaratings.

По итогам 11 туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 11 зачетных баллов.