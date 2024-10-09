Три тренера покинули «Пари НН» вслед за Иличем

Нижегородский «Пари НН» официально сообщил, что вслед за экс-главным тренером команды Сашей Иличем клуб покинули три его помощника. Это Славиша Капланович, Младен Кашчелан и тренер по физподготовке Дарко Обрадович. Клуб поблагодарил специалистов за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей тренерской работе.

Напомним, что вечером среды «Пари НН» возглавил известный белорусский тренер Виктор Ганчаренко. Специалист подписал соглашение по формуле «1+1». При Иличе по итогу 11 прошедших туров РПЛ «горожане» остались на 12-м месте турнирной таблицы с 11 баллами, отрыв от зоны вылета - четыре балла.