Бывший наставник «Урала» Виктор Ганчаренко возглавил «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Трудовой договор 47-летнего специалиста с «Пари НН» рассчитан на два года.

— Мы приветствуем Виктора Михайловича в Нижнем Новгороде и желаем добиться успехов вместе с «Пари НН», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, прошлым наставником «Пари НН» был Саша Илич, который возглавлял клуб с весны текущего года.

После 11 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 11 баллов.

Следующим соперником «Пари НН» будет «Ростов» (19 октября).