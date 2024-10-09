Журова назвала двух людей из мира футбола, способных стать политиками в России

Депутат Госдумы Светлана Журова дала комментарий по поводу спортсменов в российской политике. По словам Журовой, спортсменов в политике будет становиться меньше, ведь эти люди привыкли к свободе, а эта область накладывает ограничения.

В то же время Журова отметила, что потенциал в политике имеют экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин и футболист «Акрона» Артём Дзюба.

«Слухи о карьере в политической сфере приписывали Дзюбе, Аршавину. Они до сих пор этого не сделали, но, скорее всего, начнут – есть потенциал», - цитирует Журову Sport24.

Отметим, что Артём Дзюба в сентябре забил дебютный гол за «Акрон».