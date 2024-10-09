Непомнящий поддержал решение оставить Осинькина наставником «Крыльев Советов»

Бывший наставник «Балтики» Валерий Непомнящий отреагировал на решение оставить Игоря Осинькина главным тренером «Крыльям Советов».

Специалист заявил, что самарский клуб принял правильное решение, сохранив Осинькина.

— Думаю, что с нынешним составом «Крыльям Советов» реально достичь восьмого места в РПЛ, — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 11 зачетных баллов.

Ближайшим соперником команды Игоря Осинькина станет «Оренбург». Встреча состоится 20 октября, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.