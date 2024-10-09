Смородская назвала то, что может помешать «Локомотиву»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о «железнодорожниках», сейчас московский клуб делит с «Краснодаром» первое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

«Они на лидерских позициях, но это не значит, что она их удержит. «Локомотив» может сам себе помешать. Как? Успокоенность от успехов может этому препятствовать. Важно не расслабляться, продолжить работать», - делится Смородская с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что у «Локомотива» пока что нет ничейных результатов в Премьер-лиге в рамках прошедших 11 матчей. Коллектив одержал девять побед и два раза проиграл.